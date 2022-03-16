最近教課有感，無論是地板瑜珈、空中瑜珈，來到大腿前側伸展的時候，學生不是屁股翹的高高的、髖縮縮的、膝蓋壓著疼，就是肌肉緊繃痛的唉唉叫。我直覺會問，是不是胃不好，容易脹氣、消化不好或是胃食道逆流？

我以前也曾經飽受胃脹氣所苦，當時因為工作的關係，三餐沒有定時，常常吃東西吃得很快，或是暴飲暴食，真的是東西一吃進肚子裡就脹氣。開始練習瑜珈後，發現自己從腳背、小腿前側、大腿前側都緊到不行，常常被說胃經很緊，只要伸展這些部位就會開始打嗝。

現代人工作生活繁忙，胃不好已經是通病，千萬忽略身體的不舒適，長時間累積下來變成病痛。低弓箭步是很入門的伸展方式，掌握前腳90度、骨盆放低，膝蓋壓迫會痛可以墊毛巾或膝蓋墊。

低弓箭步Low Lunge被視為雕塑下半身曲線，伸展並且強化大腿前側肌肉，打開緊繃髖關節的體位法，常常練習有助於改善腿型，保持大腿肌肉彈性，胃的不適感也會改善不少。

一起來練習「低弓箭步」：

1.四足跪姿開始，右腳跨到兩手中間，大小腿呈現90度。

2.左腳往後移動到最遠的距離，可以腳背貼地或5個腳趾頭踩地。

3.盡量把髖轉正，可以左右各扶一個瑜珈磚，把上半身立起來。

4.保持屁股下沉，找到大腿前側甚至是髖部前側的伸展。

5.停留8至15個呼吸。

6.記得換邊唷。