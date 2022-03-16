台北捷運新埔站手扶梯日前無預警「失速下滑」，造成約30名旅客慘摔。台北市議員簡舒培進一步追查發現，該電扶梯建置於2000年，依據行政院公布之財物分類標準，電扶梯使用年限為16年；新埔站電扶梯在2016年就該汰換，但延用至今近6年，痛批台北市長柯文哲罔顧市民安全。

台北市議員簡舒培質疑「失速電扶梯」超過使用年限。（摘自簡舒培臉書）

簡舒培表示，捷運公司昨日說明此次事故發生原因為「電扶梯齒輪箱外齒盤軸向位移」，可是2020年，也就是僅僅2年前，捷運公司才花費16萬更換齒輪箱，問題真的出在齒輪箱嗎？

簡舒培也質疑，和這次新埔站故障電扶梯同時間建置且還在使用有23座電扶梯，分布在板南線新埔站、江子翠站及龍山寺站，這些電扶梯逾期使用的電扶梯需不需要汰換？會不會再次新埔捷運站電扶梯的事故呢？

台北市議員簡舒培質疑「失速電扶梯」超過使用年限。（摘自簡舒培臉書）

簡舒培說，捷運局也設有「捷運重置基金」，做捷運設施的汰換，進行捷運各路線設施、設備、土建的重置以及相關業務費用，今年度也編列了9億多，可以視為捷運的「救命錢」。

簡舒培認為，歷任台北市長中，柯文哲是調用「捷運重置基金」金額最高的市長，柯可以隨意調用基金「挖東牆補西牆」，但對於和民眾生命安全相關、已逾使用年限的捷運電扶梯設備，卻要市民冒著生命危險繼續使用。

簡舒培指出，捷運公司稱不會在設備年限已屆，就全部換新，只要評估「尚堪用」都會續用。但對於已逾年限的設備，市府並沒有研擬詳細的評估標準，要如何確保堪用？這次電扶梯意外事故，是否與電扶梯機械已不堪使用才導致的？

簡舒培認為，攸關每日百萬捷運搭乘市民安全，柯文哲不該事不關己，只會每天政治口水大做總統夢，柯文哲自稱的省錢市長是犧牲市民的安全換來的嗎？市長該不該解釋清楚！