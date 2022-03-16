異性緣這件事有點玄，相信很多女孩子都曾在心中納悶過，有些普通的女生很多人追，某些女生非常優秀桃花運卻很差，星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，白羊座、巨蟹座、處女座、摩羯座的女人明明很優秀，追求者卻非常少，空窗期往往很長。

▍1.白羊座

白羊座女生充滿朝氣，心思單純、胸襟寬廣，不會為了一點小事婆婆媽媽、哭哭啼啼，讓人無奈的是，白羊座雖然人緣很好，但是異性緣卻乏善可陳。許多白羊女自己都搞不清楚，為什麼跟喜歡的男孩子相處久了就變成兄弟，因為男人很重視第一印象，豪爽的白羊女不太在乎形象，剛認識時很難讓男人有心動感，認識久了更難產生曖昧之情。

破解小妙招：多展示自己女孩子氣的一面。

▍2.巨蟹座

巨蟹女在成長的過程中很少被注意到，她們是那種在青春期習慣低頭走路、不希望被注意的那一種類型，她們為人低調，常常被忽視，相較於其他同齡女生，追求者較少。不了解巨蟹女的人會誤以為她們非常普通，甚至有些無聊，但真正的寶藏是需要被挖掘的，當你踏進她們的世界，會發現巨蟹座女生不僅溫柔善良，還有很多奇奇怪怪的小愛好，既可愛又有趣。

破解小妙招：可以低調做人，但也要適當高調做事。

▍3.處女座

處女座也是盛產美女的星座，即使先天條件不佳，她們也會經由後天努力讓自己出類拔萃，不僅在樣貌上，在工作上也不甘示弱，綜合實力較為出眾。只不過處女座大多出冰山美人，就像是學生時代成績樣貌樣樣出眾，但是不苟言笑的女班長，自帶清冷的疏離感，這種距離感，讓人想追都不敢追，只敢默默暗戀。

破解小妙招：試著幽默一點。

▍4.摩羯座

摩羯座女生不熱衷社交，日常生活也比較宅，大部分時間都花在個人成長上面，要好的大部分是同性朋友，異性朋友屈指可數。摩羯座女生又太過獨立、清醒且聰明，總是一眼就看穿男生的招數，劇情還沒開始就已落下帷幕，當男生遇到不好駕馭的女生，就算很喜歡，也會識趣的避開，因此她們的追求者非常少。

破解小妙招：偶爾示弱沒什麼不好。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】