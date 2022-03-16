由旺旺中時媒體集團Click Awards主辦，大大學院協辦的「2022時報會館趨勢商機論壇」，專訪台灣NFT學界權威、科技狂人，更是台灣首位從 Google 與 NASA 合辦之菁英學校「奇點大學」（Singularity University）畢業生，人稱「寶博士」的臺北科技大學互動設計系專任助理教授葛如鈞;帶你搶先進入web3.0的新世界，超前部署元宇宙和NFT的未來商機。

台灣NFT學界權威「寶博士」葛如鈞 帶你搶先進入元宇宙新世界

「元宇宙是全新的產業，它可能是我們過去所認知的產業，十倍甚至於百倍的經濟價值」寶博士接受專訪時表示。

寶博士認為，想要了解元宇宙，沒有先了解它的背景，就容易像是瞎子摸象，摸到鼻子你以為是腿，摸到腿你以為是尾巴，其實就很容易讓人產生誤解，在這次的論壇裡，寶博士也會用簡單的方法去分享來龍去脈，讓大家快速的對元宇宙比較有個掌握。對於元宇宙的未來發展，他認為未來十年、二十年裡，會出現元宇宙版本的social network，並且是中心、很分散，有可能會是五家，甚至十家像facebook這樣子的公司。

而對教育界來說，元宇宙未來的發展首先面臨到的就是在人才的培育，其次第二個就是後疫情時代來臨，生活型態的改變，線上線下場景的轉換，促使教育的場景，就不一定要到現場裡，而在元宇宙裡面，是充滿無限想像空間的，各樣的教育需求和內容，可以是透過VR虛擬實境眼鏡，也有可能是AR現實增強，的技術，那樣的教學場景更能吸引人，又譬如我們舉辦駭客松，你很難想像要找五萬人聚集，但是在元宇宙裡面就很容易實現，你要五萬人、五十萬人就容易了，我想這對於教育環境是一個很重要的改變。

論壇資訊

日期：3月29日-30日

時間：下午2:00-4:35

形式：線上演講