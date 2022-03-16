民眾黨桃園市長初選，由黨秘書長謝立功對上立委賴香伶，分為黨員投票占3成、全民調占成7成，黨員投票已於日前完成封存，代民調出爐後一起公布結果。民眾黨中央委員會今天通過第二次協調結論，民調預計4月15至17日共三天，包括政黨對比跟黨內互比，初選結果將於4月18日公布。

民眾黨日前啟動2022桃園市長初選海選，由謝立功跟賴香伶進行初選，本月6日、7日已經完成黨員投票，投票資料數據立即封存，投票結果預計民調完成後一起公布，黨員投票將占初選的3成。

占初選7成的全民調，民眾黨中央委員會今拍板通過，全民調將由候選人各至指派一家調查公司，若兩人推薦名單相同，由協調委員共同指定，民調期間為4月15至17共三天，全民調包括政黨對比跟黨內互比，各自占比由候選人溝通後共同決定。

針對政黨對比部分，民眾黨發言人徐千晴表示，國民黨跟民進黨人選雖然尚未確定，將會以潛在人選為主，目前尚未確定設定的對象，視民調前的情況而定。

徐千晴說，初選民調完成後，將與先前封存的黨員投票，依照先前訂定的初選比例標準，綜合加總後產生人選，初選結果預計4月18日對外公布。