全台各地近來屢傳停電消息，國民黨主席朱立倫今天下午在中常會表示，國民黨堅持的立場是「一定要有電」，缺電會阻礙台灣經濟發展、傷害民生，然而行政院長蘇貞昌面對缺電議題，卻用鬥雞、無賴方式謾罵在野黨、羞辱國會議員，這在史上非常罕見且不被全民容許，更解決不了缺電問題。

朱立倫強調，國民黨務實檢討能源政策，本周起召開在北、中、南舉辦三場論壇，昨天在台北談缺電台灣，下周到台中談空污台灣，接下來再到高雄聚焦永續台灣，最後匯集成全國能源會議，提出能源政策，讓全民看到國民黨是負責任的政黨。

中常會下午也討論到中常委選制改革方案，包含選任中常委名額從29席降為15人，全國劃分為若干選區，由黨代表採單記投票法選出，為確保公職人員席次過半，主席得視需要指派至多10名中常委，以保留彈性空間。

朱立倫說，國民黨負責任地提出中常委選制提出符合民意的改革方案，目前已有超過三分之二中常委共同連署，未來中常會成員要有二分之一以上具有公職身分，同時中常委名額減少，採分區改選，為避免弊端，投票方式改採單記投票，用改革決心展現出國民黨新的一頁。除了除弊外，查賄也不會終止，會繼續努力。