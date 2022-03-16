清明節路邊放停車路段。（金山區公所提供）

清明掃墓交通管制點及時間。（金山區公所提供）

新北市金山區公所3月26、27日、4月2日至5日期間，共計6天辦理清明掃墓祭祖服務工作及墓區交通管制，協調金山青年活動中心提供免費停車服務，並開放磺港路（含紅線）及磺清路（墓區除外）兩側停車；配合防疫清明法會改採線上直播方式，由法鼓山法師及區長一同誦經禮佛，消災薦亡，以福國佑民。

金山區長廖武輝表示，清明節是家族子孫團聚的重要民俗節日，這一天許多民眾會祭祖、掃墓，考量清明連假掃墓民眾停車位一位難求，為解決停車位問題，公所協調金山青年活動中心停車場開放掃墓民眾使用，並申請磺港路（含紅線）及磺清路兩側供掃墓民眾臨時停車。

呼籲掃墓民眾進入納骨塔祭拜，要配戴口罩、量測體溫及手部消毒，共同落實防疫措施，本次法會配合防疫避免人潮群聚，現場無邀請民眾參加，全程採臉書線上直播方式辦理，民眾可透過「金山區公所」臉書粉絲專頁線上參加法會。

金山區公所提醒，為便利民眾掃墓，公墓設置2處服務站、7座流動廁所，服務站提供免費瓶裝水、手套、面紙索取，並可借用鐮刀、密封式提水袋、掃把掃帚組等工具。

為避免公墓道路交通打結，由金山警分局及金山義交中隊協助設置6個管制點及管制時間，敬請民眾配合。