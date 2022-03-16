全台停電事件頻傳，昨日中午高雄大社區、燕巢區一帶2000多戶停電，事後台電稱是被鳥碰觸到帶電設備，造成礙子破裂而停電，今日清晨5點，基隆市安樂、中山區也傳出7000多戶停電，台電勘查後，稱有一隻焦黑的松鼠；北市文山區11點40分也出現無預警停電，對此，北市議員應曉薇痛批，「高雄跳電，台電趕緊公佈『烤小鳥』證明是鳥害的，現在是在演動物王國嗎？」

行政院長蘇貞昌反質詢國民黨立委蔣萬安引發爭議，蘇昨受訪再酸蔣是「猴子」，還稱法律沒有規定不能反質詢，應曉薇在臉書上發文痛批，蘇貞昌管不住嘴巴又硬拗沒有反質詢，不也是「猴子裝人，忘了自己長尾巴。」院長似乎忘記人類是天生社會性動物，提醒院長野蠻過頭不算進化完成。

應曉薇再酸，蔡總統的學歷論文可以封存30年，院長對神明發誓可以一再雲淡風輕，這個政府要是還有誠信？還有擔當？那才真是見鬼了呢！

話鋒一轉，應曉薇也針對全台缺電炮轟，「高雄跳電，台電趕緊公佈烤小鳥證明是鳥害的，現在是在演動物王國嗎？」蘇貞昌愛演，全民很想看你演一段，「蔡英文如何用愛發電！」；她也勉勵立委蔣萬安別動怒，有機會更上一層樓的時候，記得「用愛改變」，並且勿忘勤儉愛民，清廉執政！