頭份市中山市場是當地居民生活重要市集。（謝明俊攝）

頭份市歷史最久的中山市場，是許多頭份人的共同回憶，但由於市場年代久遠，建築老舊，市公所規畫搬遷重建已有多年，但因眾多攤商意見不一，遲遲無法定案，頭份市公所鑑於近來國內發生多起老舊商場火警釀成重大傷亡，再度呼籲攤商及市民重視這個安全問題，集合大家力量早日改建市場，創建一個安全潔淨的消費環境。

頭份市中山市場範圍涵括中正路、中山路、東興路及民族路間的正方形區塊，範圍相當廣，擁有數百個攤商，是頭份市民以及周邊鄉鎮民眾重要的飲食採買重心，更是許多頭份人自小至大的記憶，以及念念不忘的故鄉記憶，外地遊客也經常前往探尋，體驗逛傳統市場的樂趣，並且找尋客家美食，是個非常值得頭份市民懷舊及驕傲的老市場，與附近的黃昏市場並列頭份市2大傳統市場。

早在前任頭份市長徐定禎任內就曾提出遷商改建新市場構想，但因事涉數百位攤商權益，以及10萬市民採買便利，始終無法定案，現任市長羅雪珠接任後努力多年，提出多個攤商暫時安置方案，但攤商意見紛異，致使改建案一直懸而未決。

羅雪珠表示，中山市場一直是充滿頭份人情味的好地方，但是市場建築經過檢測，已確定結構有安全問題，並且結構局部氯離子含量偏高，鋼筋裸露鏽蝕、嚴重漏水等問題，加上近期高雄城中城大火，更顯老舊商業建築的安全性更引人重視，基於安全的考量下，中山市場的改建，已勢在必行。

市公所於去年12月間，連續舉辦2場臨時市場攤商說明會，與攤商們面對面地討論市場重建時，攤商臨時安置方案及市民採買便利，羅雪珠強調，將會持續溝通，以及早完成市場重建計畫，讓市民共享安全及舒適的購物環境。