無人機闖入水雉園區上空。(水雉生態教育園區提供／劉秀芬台南傳真)

台南市官田水雉生態教育園區是國家級溼地，生態豐富，吸引不少愛鳥人士前往拍照，近來園區工作人員發現，常有無人機進入溼地上空，驚嚇到水池裡的鳥類，園區主任李文珍呼籲民眾，不要再前往水雉園區上方飛行無人機，日後一旦發現，一律報警處理，決不寬貸。

李文珍表示，近年來偶有無人機飛到溼地上空，2020年曾發現4例，都勸導離開。不過，今年起無人機出現次數增多，有的是工作人發現，有的是熱心鳥友通報，不僅在溼地水池上方低空盤旋，還追著被驚嚇飛起的水鳥飛，讓鳥友看了十分生氣。

李文珍說，2中旬至今已經發現4起無人機闖入事件，因園區廣大，範圍廣達20公頃，工作人員人力有限，有2例在園區四周找不到飛手，懷疑飛手躲在附近的甘蔗園，另有一名民眾辯稱不知園區為禁航區。

民眾謝祐祐表示，像他們有執照的無人機飛手，都知道從民航局軟體查詢禁航區，無人機上軟體也會顯示，如果有需要，會提出飛行申請，光明正大的飛，會躲著飛的可能是沒有執照的新手。

日前園區抓到一名無人機主，指稱自己是接受專案委託，調查台糖土地周遭的環境，而且是沿著園區邊飛行，並沒有闖入，園區只好請警方留下無人機主資料，勸導對方無人機勿再接近。李文珍表示，園區是禁航區，違法進入依照民航法可處新台幣30萬元以上，150萬元以下之罰緩，並得沒入遙控無人機。

台南市交通局表示，經查近2個月來並無人申請於水雉生態教育園區進行無人機飛行，如果園區再發現出現無人機驚擾鳥群，可以通知交通局人員、當地警方到場，若查有違法民航法規，將視違規情況開罰。