明(17)日為「農林22條措施」發布實施屆滿周年，大陸今(16)日發布新一波對台措施，122項指定業別台灣居民，可在全面深化服務貿易創新發展試點地區申請登記為個體工商戶，其中包含農業技術人才。農委會主委陳吉仲表示，到大陸投資農漁畜生產要非常謹慎，認為大陸應先針對我方先前提出的貿易糾紛正面回應，「後面的議題我覺得都可以坐下來討論」。

國台辦今日召開例行記者會，回顧「農林22條措施」上路屆滿1周年的成果，今日更推出新一波惠台措施，即日起122項業別的台胞可在大陸27個服務貿易創新發展試點地區，直接申請登記為個體工商戶。

其中浙江省農信聯社專門推出台胞台商專屬的「台融卡」，授信額度最高可達100萬元，目前已發出2300多張，授信總額超過6000萬元，以此吸引台灣農業人才西進。

然而外界擔憂，本次惠台措施釋利多吸引台灣農業技術、人才、設備等，對於「搶人才」我該如何因應？

農委會主委陳吉仲今日參加「2021科技農企業菁創獎頒獎典禮暨成果展」受訪表示，大陸尤其針對農業已經推出好幾波惠台政策，但我方已有許多慘痛教訓，例如之前石斑魚過度依賴單一市場出現產銷失衡，甚至去年對岸沒有依照國際規範就暫停我方鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧輸入。

陳吉仲指出，要到大陸投資農漁畜生產要十分謹慎，台灣農業生產技術非常強，應該要立足台灣放眼全球，大陸是否會針對財產權予以保護我們都會打問號，背後是否要滿足自身糧食所需也不得而知，但如果透過兩岸農業議題合作將品種權、智慧財產權保護好，雙方是可以互得其利的。

陳吉仲強調，希望大陸盡快針對我方先前提出的貿易議題正面回應，後面的議題都可以坐下來討論。