高市府為城中城災後處置，全力加速區段徵收作業，高雄市「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收公益性及必要性評估報告」16日向內政部土地徵收審議小組報告在案，後續將陸續召開協議價購說明會，進行協議價購程序。

高雄市鹽埕區城中城大樓大火後，為解決城中城危樓及原住戶與所有權人安置問題，高市府首創「公益性跨區區段徵收」方案，將城中城街廓與七賢國中舊址東側約1.2公頃土地，辦理公益性跨區區段徵收，保障原住戶及所有權人之居住權及財產權。

高市府指出，城中城大樓建物被判定危樓拆除，原址改建公園，針對所有權人，市府啟動區段徵收方案，將位於前金區的七賢國中舊址土地作為區段徵收抵價地及興建社會住宅供居民居住。

高雄市政府地政局2021年11月15日起，寄出問卷調查給390位土地及建物所有權人，已獲得近9成土地及建物所有權人同意。

城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收所屬都市計畫在今年2月10日發布實施。高雄市地政局在都市計畫發布實施後，依照土地徵收條例相關規定進行公益性及必要性評估分析，並向內政部土地徵收小組報告本案公益性及必要性。

16日高雄市副市長林欽榮率高雄市地政局及都發局團隊，正式向內政部土地徵收審議小組會議報告本案公益性及必要性評估，經土地徵收審議小組充分討論後，已瞭解本案公益性及必要性在案。

高雄市政府地政局將持續辦理區段徵收相關作業，積極處理，預定於2022年3月23日、3月25日於鹽埕區公所11樓會議室舉辦4場協議價購會議，向土地所有權人說明協議價購流程並辦理簽約，另預計4月舉辦區段徵收公聽會，並彙整相關協議價購、區段徵收公聽會資料，積極辦理區段徵收計畫書送審及後續公告作業。