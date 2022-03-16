春暖花開的屏東充滿文青的氣息，屏東縣政府將於3月推出城市小旅行，帶您走訪城市最新最熱門的景點，深度體驗文化、瞭解歷史與品嘗在地美食。縣府表示，春季繼續邀請北中南旅行社業者實際考察走訪遊歷屏東市，期望藉由帶著業者深入踩線，把最新最夯的景點遊程包裝出來，讓民眾能以團體或自由行的方式體驗創新總是多一度的屏東。

遊程從今年最新開幕的屏菸1936文化基地開始，進入屏東菸葉廠原址，多媒體影音呈現就像走入菸葉廠的興衰與歷史的時光隧道，之後再走訪客家館，以數位科技介紹六堆人文地產景與未來願景，接著重頭戲大武山特展，進入館內是沉浸式的五感體驗，運用全息投影與光雕技術重現大武山的壯闊景色、四季變換及生態與登頂的溫度，彷彿身處北大武山，最後是故宮的魔幻山水歷險展，運用AR科技與民眾互動方式深入介紹經典畫作，園區各館帶給民眾的都是一種文化新體驗，未來該園區預期成為屏東熱門新景點。

接著移訪全新完工的屏東書院，結合新舊建物與功能，保留原有書院宮牆與建物提供莘莘學子K書中心，新增瀑布樓梯與圓形水廣場，可提供親子遊憩空間，適合各年齡層到訪。

屏東的城市之旅可從屏東市出發，一路可到東港鎮、潮州鎮，最後可選擇到恆春鎮，此次參與的業者有KKDAY、山富旅行社、五福旅行社、東南旅行社、家樂福旅行社、康福旅行社、富達國際旅行社、愛友旅行社與飛揚旅行社等9家業者，對此行程深感肯定，並期待推出更多元的屏東城市遊程滿足各旅遊客群，帶著北中南部的遊客來屏東遊玩，體驗屏東多一度的熱情。