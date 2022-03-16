星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，雙子座、金牛座、天秤座、水瓶座的男人是許多人公認的渣男，他們的愛情觀往往會傷害到另一半，和他們交往千萬要有心理準備。

▍1.雙子座

雙子男好奇心重，無時無刻在追求新鮮感，就算在談戀愛時也是如此，跟他們交往會感受到最極致的落差，熱戀時甜言蜜語、每天充滿粉紅泡泡，一旦進入磨合期，就變得很冷淡，而且他們口才好，常常把女朋友哄得很開心，說出口的話卻很少兌現，因此給人渣男的印象。

▍2.金牛座

金牛男經濟條件好、顧家、又有生活品味，對許多女性來說是好老公人選，不過他們也知道自身條件不錯，很容易仗著自己有很多愛慕者，變成中央空調，身邊紅粉知己、備胎一堆，像選妃一樣看看哪個條件最好，另外他們吵架時總愛冷戰，讓伴侶吃不消。

▍3.天秤座

天秤男不但有選擇困難症，同時又有拒絕恐懼症，身邊一堆女生朋友圍繞，他也搞不懂自己想要找怎樣的對象，若是有人示好，就算完全不是自己的菜，也不明確拒絕對方，表現出曖昧不明的態度，美其名為溫柔，其實是優柔寡斷，非常傷人。

▍4.水瓶座

水瓶男在感情裡很被動，就算遇到很喜歡的女生，也不會主動告白，所以他們的戀情往往是兩人默認，或是女生主動追求，交往初期會感覺很甜蜜，不過遇到爭執水瓶男只會逃避，兩人遇到的問題總是難以解決，女生還常常要自己消化、療傷，再去把水瓶男哄回來，非常心累。