台灣基進積極布局今年底選舉，今（16）日正式公布高雄將派7人參選市議員，目標至少拿下3席，組成議會黨團。（柯宗緯翻攝）

布局今年底選舉，台灣基進今（16）日正式公布高雄將推派7人參選市議員，目標至少拿下3席，組成議會黨團。黨主席陳奕齊左打藍又批白直說，國民黨總是扯後腿、民眾黨愛說風涼話，基進將讓高市議會有清新的可能，會扮演優質而非扯後腿的在野黨。

陳奕齊直說，本次選舉是該黨生死攸關之戰，要為台灣帶來堅持本土的反對黨，理念性的小黨，在議會良性競爭，因此將目標設在成立黨團，要從高雄改變台灣的政治環境。

陳奕齊直批，中國國民黨是扯後腿、台灣民眾黨則是說風涼話，不是民主社會應該有的在野黨，未來若台灣基進進入市議會成立黨團，將展示如何扮演「優質、在野的本土監督力量」。

將再度挑戰鳳山選區的李雨蓁用客家話直說，自己身為鳳山客家細妹，媽媽是屏東竹田客家人，想要把客家文化傳承下去，「我帶著更好的李雨蓁回來了，期盼可以為客家、為鳳山、為高雄、為台灣追求更好的未來」。

三民區市議員參選人張博洋感性提到，感謝黨一路的栽培，從折文宣、搬桌椅的志工，到上街宣講、擔任幕僚，進而成為獨當一面的參選人，將爭取本黨在高雄的第一席公職。

台灣基進高雄市7位參選人，分別為鳳山區李雨蓁、三民區張博洋、左營楠梓 陳子瑜、林園大寮楊佩樺、前鎮小港黃敬雅、旗津鼓山鹽埕王泳淇、仁武鳥松大樹大社張婷婷。

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