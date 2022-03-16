此外，男、女廁標示是用長方形和葫蘆小人作為代表，也讓觀眾摸不著頭緒。（黃婉婷攝）

有觀眾認為加上文字標示才能清楚引導遊客。（黃婉婷攝）

台北表演藝術中心3月11日試營運，一周過去，民眾最常反映動線不明，連廁所都找不到，北藝執行長王孟超坦言，館內首創動線指標去文字化，只用圖像呈現，確實讓部分觀眾霧煞煞，因此現場緊急增加文字標示，提供更多場館資訊，可以補救的先補救，未來都會將民眾意見納入優化範圍。

歷經10多年等待，北藝中心總算在月初展開試營運，首度滿載壓力測試，從3月中至5月中，將開放4萬名民眾參與，單日最高2800人，試營運結束後將閉館檢討，優化期間所收到的民眾意見，預計8月正式開幕。

由於北藝外形採長方形與圓球形相結合的設計，過去就吸引國內外眾多建築師關注，《時代雜誌》更將其列為全球百大景點，近期有國外網友在推特推文，批評該建物球體部分像神似腫瘤，或是怪物身上長膿包，也有國內民眾認為很像「皮蛋豆腐」

台北市副市長蔡炳坤今親自帶隊前北藝參觀。對於北藝外型遭致愈多負評，他指出，北藝外型靈感來自於「鴛鴦麻辣鍋」，三大劇場象徵三味一體，富含國外設計師的在地巧思，雖然多多少少有負評，但能掀起討論度也並非是件壞事。

試營運期間，不少民眾對動線指引超傷腦筋，由於館內標示全採圖像化方式呈現，而非文字，舉例而言，男、女廁標示是用長方形和葫蘆小人作為代表，讓許多觀眾霧煞煞，苦笑說「看個展卻連廁所都找不到」，且三大劇場的指引也是用圖示代表，如求劇場就是圓型，對於初進北藝的民眾來說，真的難以理解。

對此，王孟超坦言，確實許多民眾有反映動線指印問題，現在會讓觀眾一步步檢驗試營運狀況，可以補救的先補救，每場演出結束後就立刻檢討，散場動線是否要改善等；蔡炳坤也說，現場工作人員尚未熟悉動線如何指引，當演出已經開始，觀眾又該如何入場，這些引導步驟應該要建立SOP，未來會將問題一項列出、一樣改善。

王孟超、蔡炳坤說，北藝中心是帶動士林地區發展的火車頭，能帶動商圈發展，未來7至9月開幕期間，預計有20萬張票和士林夜市廠商合作，購票觀眾能持票券去士林夜市消費享折扣，經費部分由攤商吸收，部分由市府補助，讓觀眾看表演之餘，也能去夜市享受美食，而不是匆匆離開。