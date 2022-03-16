籃網前日因為放行厄文（Kyrie Irving）進入主場休息室，違反防疫政策遭罰款5萬美元。16日籃網前往奧蘭多對戰魔術，厄文大發神威，31投20中，8記三分彈，上場35分鐘即轟下60分，同時締造生涯新紀錄與籃網隊史紀錄！籃網雖然提前換下主力，終場仍以150-108痛宰魔術。

🔥 60 PTS

🔥 8 3PM

🔥 64.5 FG%



And we've got every bucket for your enjoyment ⤵️ pic.twitter.com/A47LfuHY5X — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 16, 2022

前一場轟下53分的杜蘭特（Kevin Durant）這場打來輕鬆，投9中6攻下19分，他賽後稱讚當今的NBA人才濟濟，前一晚才有灰狼中鋒唐斯（ Karl-Anthony Towns）獨得60分創下本季聯盟新高，接著又有厄文追平。

厄文上半場就攻得41分，這也是近年最高的紀錄，前一次是2003年的布萊恩（Kobe Bryant）上半場42分。魔術在末節已經潰不成軍，雙方叫上板凳球員，厄文在比賽剩餘8分半鐘的時候就退場了，不然他還能砍更多分。

魔術完全無法阻擋厄文，事實上厄文坦承自己有些是在受到包夾、比較勉強的情況下出手，但他在第3節剩餘5分鐘時就達到50分。魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）說：「他有幾次在兩位防守者面前出手。我們試著包夾他，但他很聰明知道何時該衝何時不該衝。」

雖然本季受到疫苗強制令的影響，厄文目前只出賽19場，但籃網仍被看好有爭冠本錢。美國多家賭盤的總冠軍賠率，第1名是太陽隊，緊追其後的是3巨頭重新合體之後的勇士，熱門程度超越籃網。目前在DraftKings的賠率，太陽是1賠3.8，勇士1賠4.5，籃網1賠5。