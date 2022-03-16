香港正妹「梁敏巧」曾參選2019年香港小姐選拔，在激烈的競爭中，獲得了十強的佳績。雖未拔得頭籌，但美麗的倩影已深植粉絲心中，被封為新一代宅男女神，手上擁有外景節目《東張西望》的主持棒，經常在社交平台分享生活，不過她日前在IG上訴苦，遭到不明液體射中小腿，讓她十分膽戰心驚。

梁敏巧外貌眉清目秀，輕輕笑起來令人春心蕩漾，不僅如此她的身材玲瓏有致外，還擁有兩條白晰的逆天長腿。16日她在IG發出限時動態，表示自己凌晨結束工作後她正準備深夜返家，卻在正要上去住家時，在外頭遇到怪人在她行走樓梯時，噴射不明液體到她的右小腿。

梁敏巧表示，原來有一陌生男子尾隨她而來，在被發現後也已經迅速逃跑，針對這起事件，她忍不住流下了眼淚，急著想用溼紙紙去擦掉不明液體。她坦言原先以為不是踩到水，就是踩到大便，想不到結果卻超乎她的意外，令人不捨。

正妹發限時動態交代整起事件經過(圖／梁敏巧ＩＧ)

《香港01》向梁敏巧提問這起事件的經過，她受訪說到，下班過後她的精神已經很累了，並未去留意身後狀況。深夜時分，路上一個人都沒有，擔憂自身安危不敢去抓那名男子，深怕會再次遇到變態行為。於是只好用濕紙巾清潔腿部，心裡是既驚訝又擔心。若是往後再次需要深夜返家，她強調需隨身攜帶防狼噴霧劑，避免再有這樣的情況發生。