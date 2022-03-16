豐原區中正公園市府斥資2000萬元，打造獨特的繭型溜滑梯與休憩設施，家長帶小朋友去溜滑梯常莫名被電到，甚至痛到視為畏途。市議員謝志忠16日前往勘查也被電到要求市府改善，讓小孩玩得安全，大人才會安心。建設局強調，民眾若擔心靜電可先使用「除電棒」，就可避免被靜電電到。

附近居民說，豐原區中正公園有逾40年的歷史，歷經921地震受損後，市府建設局斥資2000萬推動美樂地計畫改善；包括整合環狀無障礙步道系統，設置繭型滑梯與更新澄泥池為青少年攀爬區等，讓中正公園成為不分年齡、族群的友善模範公園，並於今年1月22日才落成啟用。

張姓媽媽投訴指出，她假日帶小孩去中正公園玩，在滑溜梯時就被鐵架電3、4次，原以為是因自己體質問題；事後才知道其他小孩也被電到「哇哇叫」，並於臉書「豐原好康聯盟社團」po文，引起大批網友熱議，許多家長抨擊是「電電危機」，很多小朋友被電到很害怕，根本不敢靠近。

市議員謝志忠接獲民眾陳情，16日特前往中正公園一探究竟，結果連他也被電到，顯然家長反應屬實，他立馬向建設局新建工程處反映，希望市府正視問題的嚴重性，並要求立即改善；否則萬一再有小朋友被電到，難以預期問題的嚴重性。

建設局新建工程處長陳聰仁說，靜電主要發生在秋冬季節氣候比較乾燥時，尤其是新完工的人工草皮因乾燥較易產生靜電，隨著使用時間目前已漸減少；市府除在園區張貼公告提醒民眾注意，並設有「除電棒」，民眾如果會擔心靜電問題，宜先使用「除電棒」就可避免被靜電電到。