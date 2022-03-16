WTT大滿貫賽新加坡站今天進行男雙四強賽，台灣好手莊智淵與陳建安聯手拚戰了30分鐘，最後仍是以1比3不敵日本組合宇田幸矢／戶上隼輔，無緣取得爭冠門票。
莊智淵前次在阿曼站與徒弟彭王維搭檔拿到銀牌，這次新加坡站與老搭檔陳建安攜手合作，可惜卻在四強賽遭遇日本強敵的攔阻，9比11、5比11連丟兩局。
第三局莊智淵／陳建安奮勇追趕，好不容易在苦戰至「丟士」之後13比11扳回一城，關鍵第四局，宇田幸矢／戶上隼輔技高一籌，11比5拍退了莊智淵／陳建安，昂首闖進決賽圈，莊智淵／陳建安只能遺憾並列銅牌。
WTT大滿貫賽新加坡站今天進行男雙四強賽，台灣好手莊智淵與陳建安聯手拚戰了30分鐘，最後仍是以1比3不敵日本組合宇田幸矢／戶上隼輔，無緣取得爭冠門票。
莊智淵前次在阿曼站與徒弟彭王維搭檔拿到銀牌，這次新加坡站與老搭檔陳建安攜手合作，可惜卻在四強賽遭遇日本強敵的攔阻，9比11、5比11連丟兩局。
第三局莊智淵／陳建安奮勇追趕，好不容易在苦戰至「丟士」之後13比11扳回一城，關鍵第四局，宇田幸矢／戶上隼輔技高一籌，11比5拍退了莊智淵／陳建安，昂首闖進決賽圈，莊智淵／陳建安只能遺憾並列銅牌。
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