竹北市興隆國小參與廣達設計學習計畫，推出「爺奶高手冠蓋雲集」展，全校5年級學生發掘爺爺、奶奶的獨特技能，融會貫通創作，並規畫「珍愛家人幫」、「琴棋書畫教」、「健康樂活黨」、「術有專攻派」4個展區，藉此培養學生的自主學習能力。

廣達「設計學習」計畫是廣達文教基金會與學校共同合作的教育創新計畫，執行方式為「策展任務」或「數位任務」，遴選18所夥伴學校進行一個學期的合作，興隆國小是第5年參與計畫。

參與計畫多年的興隆國小老師李宜芳說，廣達「設計學習」計畫在創新思考教學上，會給教學現場的老師更多能量，並能培養學生的自主學習能力。

去年首次在縣內開設教師研習課程，與老師們分享計畫申請書撰寫及心得，了解計畫是以任務導向學習，將「策展」轉化為學習工具，促發學生成為自主的終身學習者。

興隆國小110學年度獲選「策展任務」，首先是給五年級學生任務信，名為「師傅重出江湖」，有拜師學藝、傳家秘訣、武林大會等三項任務，讓學生去發掘家中的爺爺奶奶們的獨特技能，學習記載要領並融會貫通絕技，進而展現絕活。

興隆國小何同學說，藉由本次策展作品以及爺爺奶奶幫他送餐，感受到長輩對他滿滿的愛。林同學策展作品則是替爺爺寫詩，他透過觀察、思考將心中想法寫出來，學會如何寫出一個好作品。

校方將學生學習成果訂為「爺奶高手冠蓋雲集」展，日前開幕邀請文山國小、豐田國小、竹北國小跨校觀摩，學生們並介紹作品完成任務的歷程，都展現出自主學習能力，也符合教育部新課綱素養導向學習的具體策略。