馬來西亞鋼琴女神李元玲過去拜李雲迪為師，不僅有一手好琴藝，又因32C傲人上圍和螞蟻腰，每每曬出照片總獲得上萬讚，最近港媒報導李元玲性感女神的地位備受威脅，同鄉冒出一位擁有34D碗公級雙峰和甜美臉蛋的網紅婉婷（Valent），目前IG粉絲量雖然只有33萬，不敵李元玲的221萬大軍，但相信敢穿敢秀的婉婷人氣會不斷竄高，而她目前已經有「馬來西亞抖音女神」封號。

婉婷五官清秀立體，又有沙漏級的不科學身材，過去常因為美照登上新聞版面，去年10月網上瘋傳幾張「最正加油妹」的美照，可見照片中的女子穿了短版的白色上衣和藍色的真理褲，中空露出小蠻腰，下方更展現出一雙雪白長腿，讓該女詢問度爆表，紛紛求問真實身分，並暴動表示：「可以幫我加油嗎？」、「幸福的車主」，而該女子身分後來被網友起底，正是有抖音女神封號的婉婷。

婉婷不僅人美，私下也相當有生意頭腦，從事美容、食品和服裝電商生意的她，常常拿自己當最美模特兒、活招牌，業配旗下商品，她過去也曾大方分享進廠維修，大秀原本無神的雙眼皮疑似動了拉提和植睫毛手術後更有神的樣子。據《東網》報導，婉婷平時拍照花樣和服裝都出奇制勝，許多網友拿她跟同為馬來西亞的美女李元玲相比，都認為李元玲的花招雖多，但仍不如婉婷吸睛。

報導進一步指出，婉婷近來人氣攀升，樹大招風的結果導致她得上警局報案，日前她自曝被流言攻擊稱私下會約粉絲約會，令她不堪其擾回應：「我並沒有和任何粉絲在一起/見面/約會，更沒有承認過哪位粉絲是我的男友，更沒有教唆任何人去借錢/盜用公款」，並澄清沒有直播詐騙，「律師已經證實了本人沒有任何觸犯法律罪行，也沒有涉及到任何關於詐騙的案件，謠言止於智者」。