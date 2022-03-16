去年8月，新北市蘆洲區黎姓男子與女友口角，卻將氣發在女友愛貓「茶茶」身上，用熱水燙「茶茶」，甚至將虐貓過程拍下，「茶茶」搶救11天傷重不治，黎男虐貓惡行引發公憤，新北地檢署2月依違反動物保護法等罪起訴黎男，並建請法官從重量刑，新北地院16日首次開庭審理，動保人士於庭前在法院外呼籲法官重判黎男2年及併科200萬元罰金，並將「動物保護入憲」。

台灣樹人會秘書長潘翰疆指出，依農委會統計資料近三年間虐待動物案件總計6462 件，被處罰鍰與判刑僅161件，定罪率只有 2.5％，好不容易進入司法審理的案例，雖有動保法第25 條第一項二年以下刑度可裁量，但在司法實務判決上，幾乎都僅輕判6個月以下得易科罰金。

潘翰疆說，針對此案手段兇殘者，應考慮社會負面影響、從重量刑，處以最高2年、併科200萬罰金的重罰嚴懲，尤其希望不要簡易判決輕判，應以通常程序審理，唯有嚴懲重判、才能杜絕邪惡。

此案引發廣大愛媽動保民眾公憤，自發性號召網友，成立愛媽陣線聯盟，並與動保團體台灣樹人會、中華亞洲環境生態護育交流協會、台灣動物保護法律研究協會、台灣愛兔協會、中華民國保護動物協會等團體，於開庭前集結於新北地方法院前召開記者會陳情，要求「嚴懲虐貓、杜絕邪惡」、「重判黎嫌、告慰茶茶」為茶茶討公道，並靜默15秒哀悼茶茶，新北市議員擬參選人民進黨曾進益、民眾黨陳世軒、張凱鈞也前來聲援，其中有動保人士還難過到掩面痛哭。