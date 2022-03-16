一名女網友分享，交往7年的未婚夫瞞著她偷偷玩交友軟體，與數名女子傳訊息聊天，還有一名女子對男友說「我知道你有未婚妻，我還是會等你」，讓她心死決定分手，並感嘆果然男友手機就像潘朵拉的盒子，沒人能無法活著走出來。

一名女網友在社群平台《Dcard》感情板發文，透露與男友交往7年，兩人自大學交往至今論及婚嫁，期間曾因工作緣故，短暫度過2年遠距離戀期，而雙方始終都相當信任彼此，也沒有檢查對方手機的習慣。

原PO表示，日前男友把手機留在桌上忘記拿，湊巧有訊息傳進男友的手機，發出一連串震動，她擔心若是公事恐急著處理，瞄了一眼螢幕，豈料，她看見交友軟體的推播通知寫著，「有人向你發起好友申請」，點進去發現男友背著她與多位女生聊天，其中一位女生還傳訊寫下，「我想你」、「我知道你有未婚妻，但我還是會等你」，讓她果斷選擇與男友分手，為這段感情畫下句點。

原PO也感嘆，果然沒有人能夠活著從男友的手機走出來，交友軟體就像開啟潘朵拉盒子的鑰匙，並呼籲大家「如果有了玩心，就誠實、果斷跟另一半坦承或分開好嗎？而不是用這樣的方式，來傷害另一半。」

貼文發布後，網友紛紛表示，「好誇張，都有未婚妻了」、「哇……心疼你的7年」、「果然手機是潘朵拉的盒子，什麼怪東西都有」、「我只能說...還好你發現了」、「下一個會更好」、「拍拍，至少看清一個渣男」。