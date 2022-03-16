新竹縣消防局119行動學堂，負責教學的高級救護技術員向新手爸媽說明「哈姆立克」急救法。（羅浚濱攝）

新竹縣消防局去年11月開辦免費的「119行動學堂」，將「CPR及AED」急救課程走進社區，同時安排「嬰幼兒急救課程」，讓新手爸媽不再焦慮，學員們結業後滿意度高達100％，消防局長孫福佑指出，今年社區大樓或團體只要有20人以上申請學習就開行動學堂，期共同打造全民急救網。

孫福佑說，過去民眾學習CPR都要到消防隊，有些民眾可能因交通等問題無法參與，「119行動學堂」則是主動走進社區進行教學，提升急救課程的可近性，讓每位受過訓練的民眾都是急救種子，隨時都能伸出援手救人一命。

消防局緊急救護科長劉彥承表示，119行動學堂課程以成人「CPR及AED」急救為主，負責教學的都是高級救護技術員，每場課程都是精心安排，一步步的將急救技術教給民眾。

119行動學堂去年11月分別在關西鎮、竹東鎮、新豐鄉及竹北市辦理，因竹北市新生兒出生率高，特別安排2小時「嬰幼兒急救課程」，讓新手爸媽學習「哈姆立克」急救法，推出後場場很快就額滿，搶手程度可比竹北的月子中心。

劉彥承指出，行動學堂每場次30人，結業學員滿意度高達100％，因很多新手媽媽不知道如何處理嬰幼兒突發狀況，都很想學習「哈姆立克」，希望該局能持續辦理，「119行動學堂在3月已強勢回歸！」

湖口鄉鳳鳳村活動中心13日辦完成人CPR＋AED學習認證課程，20日竹東鎮二重社區活動中心及27日竹北市遠百竹北店一樓的十興里民活動中心，則開辦2小時的嬰幼兒急救認證課程，都已經秒殺額滿。

孫福佑指出，為讓更多民眾學習CPR、AED和嬰幼兒急救課程，只要社區大樓和團體有20人以上想學習，都可向該局緊急救護科提出申請就會開行動學堂，讓人人都可以成為急救尖兵。