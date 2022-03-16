110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級4強決賽本周末在台北小巨蛋登場，不過賽前公開男一級上季冠軍政治大學兩名大一球員蔡宸綱、王鈞聖因為不當行為，收到禁練、禁賽處罰，因此4強決賽將看不到兩名球員和球隊並肩作戰。

政大雄鷹籃球隊表示，球隊自成軍以來，除以爭奪UBA最高榮譽為目標，也極為重視學生教育，包括禮貌、品格、生活常規與團隊紀律等，經查蔡宸綱、王鈞聖兩位球員近期行為確有不當，且違背雄鷹創隊原則及理念，球隊必須賞罰分明，惟球隊著眼「教育」理念，做出上述決定，並考量給予球員思考進步機會，蔡宸綱和王鈞聖的相關不當行為細節將不予公開。此外，相關決定已經告知全隊，獲得團隊理解。

蔡宸綱本季平均每場可以貢獻11.4分、6.4籃板，在新人球員中算是不錯的數據，王鈞聖則是平均2.6分、2.6籃板。

政大雄鷹籃球隊創辦人及領隊姜豐年指出，籃球是團隊運動，蔡宸綱雖球技有目共睹，但在重要賽事期間，未與競爭球隊保持適當距離，是球隊大忌；對於網路關於蔡宸綱可能離隊的傳言，政大雄鷹籃球隊也鄭重說明，蔡宸綱並未提出離隊要求，相關網路傳言並不確實，也希望球迷將關注焦點，放在努力備戰的球員身上，未來不再回應相關網路傳言或報導。