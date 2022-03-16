追星粉絲人生中，最勵志莫過跟偶像交往，日本竟然有個男粉絲誠意感動佳人，把小27歲青春女偶像娶回家，近日有個粉絲把偶像變成老婆的新聞引發熱議，女團偶像幸巴(Tomoe Yuki)人氣不俗，擁有許多支持者，在眾多鐵粉中，一名44歲的中年男粉絲最終吸引了幸巴的注意，兩人不但順利交往，甚至結了婚，婚後仍經常透過社群放閃，讓人好生羨慕。

據《日刊SPA！》報導，一名年過40歲的男性「Mi醬」，是幸巴所屬團體的粉絲，平時的唯一興趣就是追星，Mi醬最初是喜歡團內的其他成員，但幸巴入團後，他立刻受到吸引，覺得幸巴的演出很棒，而且人又可愛，於是成了她的鐵粉。

Mi醬成為幸巴的鐵粉後，追星更加勤快，住在九州大分縣的Mi醬，只要是幸巴辦活動，無論多遠他都會飛奔去參加，每週飛500公里到大阪去見心愛的偶像，當然線上活動絕對不會錯過，如此死忠的行為有了代價，幸巴漸漸注意到Mi醬的存在，某天Mi醬因故沒能去看演出，幸巴注意到這件事，內心竟然覺得空虛，意識到男方在她心中是個特別的存在，甚至平時互動，幸巴還會對Mi醬傾訴煩惱，她意識到自己愛上了對方，因此之後主動跟Mi醬提議交往。

不過當時幸巴才17歲，而Mi醬已經44歲，兩人27歲的年齡差，讓幸巴的親友相當不能接受，擔心她上當受騙，Mi醬承擔一切壓力，並且直接去拜訪了幸巴的母親，甚至簽了一份保證書，約定交往期間到哪約會都一定會告知女方家長，還保證會讓幸巴過得幸福，之後逐漸獲得認可，兩人就這樣穩交11個月，2020年時步入禮堂，婚後生活醒幸福，幸巴經常在推特分享小倆口甜蜜的日常，有支影片是拍攝Mi醬在家裡為幸巴的演出應援的畫面，感情始終濃烈，羨煞眾人。