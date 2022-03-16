台灣停電事故頻傳，中火為支援全國用電「火力全開」，中火10部燃煤機扣掉檢修中的3部，其他7部燃媒機今天的發電量都高達94%至97%，讓中部空氣品質嚴重惡化，彰化、雲林、嘉義、台南的空氣品質都到達對所有族群健康有不良影響的紅色警示，對此，一名網友吐槽說，不要再說空汙是大陸吹來的風，中火這樣卯起來燒煤是不演了？讓許多中南部在地人崩潰直呼，台中人用肺發電！

根據台電系統各機組發電量網站資料顯示，截至今下午3點，中火10部燃煤機，除了3號、9號與10號機停機檢修，剩餘的燃煤機發電量都達94％，其中5號機更高達97.109％。而環保署今也提醒，雲嘉南與彰化地區空氣品質紅色警示；中部、高屏、中壢、三義、馬祖與金門地區空品則是橘色提醒。

中部空氣品質不佳。（圖／翻攝自空氣品質監測網）

一名網友今在PTT上發文表示說，已經連2天空氣品質為紅色以上，而台中更是全境火力全開的發電，加上氣流剛好從東往西吹，大家別再說是從大陸吹過來的風好嗎？不過，台灣現在是燒煤不演了嗎？

貼文引起網友熱議，「台中人用肺發電」、「不然要用愛發電？」、「停電跟傷肺自己選一個」、「不是說台灣不缺電」、「整個天空都霧濛濛的」、「肺癌死掉，還是核電廠爆炸死掉選一個」、「這就是為什麼這麼多人不抽菸還罹肺癌」、「台中肺人」、「要電還是要肺？反正肺不會馬上爛掉對嗎？」

其實早在3月3日全台無預警大停電後，隔天（3月4日）中火10部燃煤機，扣除掉維修暫停運作的3部機組，其餘7台機組都「火力全開」，發電量直接飆破99％。而當時中火曾坦承是配合台北調度，因為用電量增加，所以支援用電。