關於公視資料片庫刪除一事，公視16日表示，該資料庫共有41萬6千餘筆，目前已救回33萬筆，還有8萬餘筆待尋回。對此，文化部長李永得表示，已成立專案小組，會在一個月內提出調查報告。

李永得昨日上午出席教育與文化委員會備詢前受訪表示，公視已經有完成初步的調查，也向監事會提出報告，「但是現在我們覺得有一些部分還必須要進一步了解，最重要的是事情發生的原因和經過，目前仍然需要進一步了解，所以我們昨天晚上已經請行政院資通安全處、NCC，還有包括文化部共同組成專案小組了解詳細狀況。」

之前公視已經有針對病毒勒索事件組成專案小組，這次又發生資料刪除事件，李永得表示，公視董事會成員如：施振榮，是資安專家，「因應上次的病毒勒索，他們做了非常完備的準備，這事情是屬於包括影像專業儲存的流程，是相當專業的，和一般網路攻擊不太一樣，需要專家進一步了解，釐清問題所在，才能夠去做檢討和改進。」

立委吳思瑤建議，政府應該要更重視文化單位的資料保存，現在已不單單只有天災或火災會造成資料與文物的損失，人為的疏失也會讓寶貴的資料不見，她認為各文化單位，如：國美館、台灣博物館等，也應該要有自己的資安單位，而不是只採用外包方式，她也建議可以效法民間團體如雲門舞集，和學術單位合作，建置資料系統。

此外，也由於公視資產是人民納稅錢，李永得表示，「發生這樣的事情當然最重要就是事前防範、本身基礎建設的完備性，以及事後的因應方案必須要符合標準，這中間當然有一些責任的問題我們也會繼續進一步要求公視釐清。」