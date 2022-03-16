高雄市市長陳其邁緊盯工安，除要求勞工局強力督檢外，也應輔導業者建立自主管理機制，即日起勞工局針對勞工人數100人以下之中小企業，除提供免費的到府輔導，協助診斷工安問題並提供改善方案外，只要符合改善規定，亦可協助向勞動部申請補助，最多可補助80%的改善經費，1年最高可申請20萬元。

高雄市勞工局局長周登春指出，勞工局遴選具有3年以上之安全衛生工作經驗的輔導員，或任教於大專院校安全衛生相關科系，並具1年以上之教學經驗的輔導員，今年預計可提供580場次的現場輔導，主要協助中小企業設置、改善安全衛生設施或器具，以符合職業安全衛生法及相關法令規定。

包括有潛在發生感電、墜落、物體飛落、切割夾捲、被撞、火災爆炸或與有害物接觸等危害之作業場所，皆可提供免費的到府輔導改善服務。

高雄市勞工局表示，經費補助部分，輔導員也會主動協助申請程序，只要是在高雄市依法設立之工廠、公司或商業登記之100人以下中小企業皆可向勞工局提出申請，每一種設施或器具採部分補助方式，單項金額不超過10萬元，同一種設施或器具購置金額在6萬元以下者，最多補助80%；超過6萬元之部分，最多可補助50%。

且包括呼吸防護具、背負式安全帶、安全帽、絕緣防護衣、防護手套、防切割、穿刺手套、安全鞋、反光背心、護目鏡等個人防護具，最多亦可申請80%的補助，單項最高補助1萬元，合計不超過5萬元，同一中小企業補助改善設施、防護具之總金額每年合計最高20萬元。