宏碁（2353）積極推動生活風格（Lifestyle）品牌轉型，近兩年跨向飲品市場後，為擴大事業範疇，新成立子公司宏碁飲料（Acer Beverage Inc. ），今（16）日並推出全新產品「VitaBeauty乳鐵百億益生菌」，布局多元產品線。

宏碁飲料目前旗下產品還包括PredatorShot 能量飲、葉黃素飲、膠原蛋白飲及舒眠晚安飲等，不僅打進藥妝與超商等強勢通路銷售，PredatorShot能量飲更將事業版圖擴張至全球五大洲，展現搶攻飲品市場話語權的企圖與決心。

看好現代人注重健康的趨勢，宏碁飲料旗下生活保養品牌VitaBeauty，與專業營養師及研發團隊推出全新「VitaBeauty乳鐵百億益生菌」，積極搶攻全台灣年產值逾百億元的機能益生菌市場。

宏碁飲料公司總經理邱健庭指出，未來宏碁飲料將持續推出經嚴格檢驗，並具品質保證的新產品外，也會藉由深化跨界合作，整合不同產業優勢，帶給消費者嶄新品牌印象和使用者體驗。

「VitaBeauty乳鐵百億益生菌」主打黃金御力及順暢雙效配方，選用9種專利益生菌株，包含6種順暢消化益菌、3種母乳防禦力好菌，每包總菌數超過100億，有助改變細菌叢生態，幫助維持消化道機能，使排便順暢。

其中添加用於體質調整、增強體力的乳鐵蛋白、專利製程西梅酵素、接骨木梅與雙重益生質及來自法國的專利膳食纖維，幫助好菌持續生長，由內而外調整體質，另添加的發酵乳桿菌，讓乳糖不耐症消費者也可以吃的安心。

「乳鐵百億益生菌」透過嚴選多項專利技術，使用9種專利益生菌株及多項順暢配方，經嚴格食品安全認證、微生物檢驗，打造最適合亞洲人體質的全方位機能益生菌，實驗證實，3歲以上（含成人），每天食用，可幫助消費者由內而外體質升級，幫助維持消化道機能。

宏碁飲料並宣布自即日起，「VitaBeauty乳鐵百億益生菌」在指定線上平台Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、PChome24h購物、Acer官方商城、Payeasy及蝦皮商城上市開賣，建議售價新台幣1,290元（每盒30包/盒），開賣首月祭出嘗鮮價6折、774元嘗鮮特惠價。