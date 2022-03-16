國內盒裝豆腐龍頭中華食（4205）16日公布去年財報，全年營收17.24億元，年增4.7％，續創歷史新高；惟稅後純益3.33億元，比前年略減1.8％，主要受到原物料成本上升影響，仍保持歷史次高佳績。

換算中華食去年每股純益3.76元，遜於前年的4.21元，主要因為中華食去年有配發股票股利，每股獲利遭稀釋。

中華食今天董事會決議今年每股擬派發現金股息3元，股利配發率達八成；對照中華食今日收盤股價116.5元，現金殖利率3.2％。

中華食為國內盒裝豆腐龍頭，包辦將近三分之二市場，公司營運相當穩定。不過中華食生產的豆腐、豆花，主要原料為黃豆，受到去年國際黃豆價格狂飆，從2020年中的低點每蒲式耳不到9美元，一路飆漲到去年中衝破15美元，中華食面臨極大成本壓力，反應在新公布的去年獲利數字上。

不過中華食為了反應成本，去年7月調整產品售價，豆腐每盒上調1-2元，成本得以獲得轉嫁，幫助中華食去年營運倒吃甘蔗，去年第4季每股獲利1.15元，豋上近五季新高。

展望今年，中華食獲利決勝關鍵仍在原物料成本，最近因為俄烏大戰爆發，推升國際黃豆價格漲勢再起，3月初一度衝破每蒲式耳17美元，直逼歷史新高，目前價格續居高檔；而中華食針對產品售價則暫時維持按兵不動，短線恐不利中華食利差空間。後續則要觀察俄烏戰事和緩，大宗商品價格的走勢動態。