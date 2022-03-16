台灣高鐵（2633）16日宣布，行動購票App「T Express」自即日起新增智慧語音訂票服務，可直接使用中文語音或輸入文字提出訂票需求，為國內大眾運輸業者首發，訂票「動口不動手」。

台灣高鐵進一步說明，使用「T Express」智慧語音訂票服務，須將「T Express」版本更新至6.30以上，並啟用手機生物辨識或解鎖功能，及麥克風與喇叭使用權限，同時完成訂票身分證字號、會員帳號等個人資料設定；若需預訂敬老或愛心票者，亦請預先完成常用乘客名單設定，以利系統直接帶入相關資訊並完成訂位。

此外，旅客目前可預訂之車票種類僅適用於「一般訂票」中可銷售的車票，如全票（含早鳥優惠）、孩童、敬老、愛心及大學生優惠，如欲訂購信用卡優惠產品或查閱服務資訊，仍請直接使用「T Express」既有觸控介面查詢。

台灣高鐵營業處專案副理林聖偉指出，考量數位智慧化、行動化時代來臨，希望透過智慧語音服務跳脫傳統訂票流程，直接以語音對話互動，進一步貼近日常生活型態，提供更好的購票體驗。

值得一提的是，隨著智慧型行動裝置日益普及，台灣高鐵首創國內鐵路運輸乘車票證電子化服務「T Express」行動購票App，至今 下載量已超過1,100萬次，2021年透過「T Express」訂購車票數超過4,000萬張，全年持手機票證進站搭車的旅客更超過1,200萬人次。

台灣高鐵表示，將持續開發「T Express」各種創新功能、改良介面設計，致力滿足旅客多樣化的行動購票需求；此次新增的智慧語音訂票功能，除可預訂高鐵票，還可查詢列車時刻表及票價，提供使用者更便利的票務服務。