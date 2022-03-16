澄清醫院耳鼻喉科主任徐毓婷指出，「微創無線電波」手術，不像傳統手術需切除軟顎、扁桃腺、甚至舌根，經由無線電波，讓鬆弛的肌肉組織緊實，重建寬敞的呼吸道。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

一名42歲任職於大企業的女性主管，去年初開始發現月經失調，陰道乾澀、房事達不到高潮，先到婦產科求醫，問診時醫師發現她也有睡眠問題，經睡眠檢查，訝然發現她一小時呼吸中止30次以上，為「阻塞型睡眠呼吸中止症」，疑長期缺氧造成婦科疾病，經「微創無線電波」治療病況快速改善，也重拾「性」福。

3月18日為國際睡眠日，澄清醫院中港院區耳鼻喉科主任徐毓婷指出，睡眠呼吸中止症因睡覺著時缺氧，而併發全身系統性疾病如：高血壓、心肌梗塞、心律不整、腦中風、鬱血性心衰竭、賀爾蒙失調等風險。而該名婦人因月經失調、性生活不諧調，先透過婦科調理、補充荷爾蒙卻因血液和器官缺氧治療效果不彰。

黃毓婷說，問診時發現她因疫情關係，經常要半夜和海外分公司視訊會議，作息大亂，而建議患者接受睡眠檢查，也證實罹患「阻塞型睡眠呼吸中止症」，且為中度患者，建議安排住院接受手術。

但該名粉領表示，自己工作忙碌，無法抽出時間住院，以及術後請假休養，經討論後安排施作上呼吸道「微創無線電波」手術，透過局部麻醉，再將無線電波打在肥厚的舌頭與軟顎上，讓鬆弛的肌肉組織緊實，重建寬敞的呼吸道，達到治療效果。整個手術過程約10-15分鐘，傷口僅針頭大小，術後無需住院。

不過徐毓婷強調，這項手術非徹底根治的療法，每施作一次，可維持半年至一年的效果，對於畏懼手術及無空住院的患者，此手術是值得參考與選擇的治療方式。

徐毓婷說，患者回診時表示，微創無線電波的治療方式，不但改善了她打呼症狀，睡眠品質變好，精神與專注力也跟著提昇，連夫妻恩愛也感到更幸福。她也呼籲民眾有睡眠障礙時，建議及早求醫找出原因，有優質美眠，才能帶來健康幸福人生。