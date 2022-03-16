大甲中央扶輪社日前到大甲高中頒發扶輪之子獎助學金，延續認養扶輪之子、關懷弱勢的公益精神，讓學子無後顧之憂能安心就學。（大甲高中提供）

大甲中央扶輪社由社長張瑞育、秘書張家榮及社員莊朝輝等，日前到大甲高中頒發扶輪之子獎助學金，延續認養扶輪之子、關懷弱勢的公益精神，讓學子無後顧之憂能安心就學；受贈學子自發撰寫感謝卡片表達感恩的心。校長蕭建華說，期許學生未來成為學業與術科並重的人才。

大甲高中設立體育班推廣體育教育至今40餘年，有手球、田徑、自由車3個專項，體育班中常有需要關懷及扶弱的學生，在與捐助單位商討後除了認養扶輪之子，也將部分獎助學金用作獎勵體育班英語聽說增能計畫的經費，鼓勵學生利用課餘時間應用英語文學習APP提升英語能力，並藉由小組競賽激勵學習的動力，表現優異的小組給予獎學金作為獎勵。

校長蕭建華指出，新課綱的精神注重培養帶著走的能力，英語文的能力是可以應用在生活中的重要能力，體育班的學生除了在國內競賽表現優異，未來有機會到國際參與競賽為國家爭光，更凸顯英文能力的重要。學校除深耕體育班學生專業訓練，也注重學科能力的培養，期許學生成為學業與術科並重的人才。

大甲高中高三林仲威同學可說是最好的榜樣，本次英語聽說增能競賽獲得團體組第一名，更在上週於新北市舉辦的青年盃田徑公開賽高男組400公尺跨欄決賽飆出50秒94，打破大會紀錄摘下金牌，為學弟妹樹立良好的學習典範。

蕭建華強調，學校多少有弱勢及需要關懷的學生，常需要社會資源的協助，讓學生可以順利完成學業，要特別感謝社區團體長期對學校的支持及對學生的關懷，藉由辦理相關的學習增能活動培養學生帶著走的能力；期許將來有機會能回饋於社會，讓這份良善的心可以在社會循環。