台灣遭俄國列不友善名單 國台辦最新回應

大陸方面一直主張兩岸和平發展，但最近民間輿論「武統」聲浪高漲，加上複雜的國際形勢牽動台海局勢，甚至有國外預測，大陸曾考慮今年秋天時武統台灣，導致台灣民眾不安和憂慮。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（16日）在例行記者會中回應，大陸有耐心與誠意爭取和平統一，但如果「台獨」分裂勢力突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。

近日俄羅斯聯邦安全局分析師在一份內部情報分析報告中提到，大陸曾考慮今年秋天全面犯台。兩會期間，大陸學者李義虎受訪時針對「2027年前大陸可能會發動武統的說法」，他向記者表示「近年確實存在這種聲音」。即使大陸方面主張兩岸和平發展，但現在兩岸不穩定不確定性正在增加。

朱鳳蓮對此表示，大陸方面多次指出，當前兩岸關係緊張嚴峻，台海和平穩定風險升高，根源在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，個別國家出於「以台制華」目的操弄涉台議題，阻撓中國統一和民族復興。

朱鳳蓮重申，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望。大陸有耐心，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。同時，大陸捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，絕不允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。

此外，大陸國務院總理李克強今年在《政府工作報告》的涉台部分增加了「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」和「堅決反對外部勢力干涉」內容，這是否意味著，大陸方面除延續過去的對台大政方針外，未來可能出現更強硬的調整？

朱鳳蓮表示，大陸的對台大政方針是明確的、一貫的。眾所周知，民進黨當局變本加厲勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，圖謀改變兩岸同屬一個中國的事實，是造成當前台海形勢緊張動蕩的根源。大陸堅決捍衛國家主權和領土完整，為此所採取的一切必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是從根本上維護兩岸同胞切身利益和中華民族整體利益。

朱鳳蓮表示，大陸將堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程。