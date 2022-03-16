開通在即！新疆塔克拉瑪干「死亡之海」建成環形鐵路。（中國鐵路）

大陸國鐵集團局《人民鐵道》16日消息，新疆和田到若浦全長825.476公里的「和若鐵路」，12日順利通過動態驗收，距離今年6月開通營運又近一步。和若鐵路開通營運後，將結束洛浦、策勒、于田、民豐、且末5縣以及新疆生產建設兵團多個團鎮不通火車的歷史，對於促進南疆經濟社會發展、深入推進鄉村振興具有重要意義。

動態驗收是指鐵路建設專案在靜態驗收合格後，由鐵路部門和建設單位組織的系統性綜合調試，對鐵路建設工程的安全運行狀態進行的全面檢查和驗收。

中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司組織專業人員乘坐由軌道、電務、車輛等專用檢測列車組成的綜合檢測列車，按照時速80公里、100公里、120公里三個速度等級對和若鐵路全線的平順度、信號、通訊以及橋梁進行動態檢測。檢測資料由列車上配備的專業儀器蒐集整理，並分析得出驗收結果，為開通運營提供科學依據。

「通過本趟檢測，初步達到了驗收標準。動態驗收完成後，下一步將進入安全評估階段，為和若鐵路開通運營全面做好準備。」 烏魯木齊局集團公司科信部工程管理科負責人介紹。

和若鐵路是國家重點鐵路工程，設計時速120公里，共設20個網站，連接新疆維吾爾自治區南部的和田地區和巴音郭楞蒙古自治州的若羌縣，2018年底正式開工建設，2021年9月全線鋪軌貫通。和若鐵路在若羌站與格庫鐵路連接，是新疆南疆地區溝通西北、西南地區的便捷運輸通道。

此次和若鐵路動態驗收，採用了配備「北斗」定位檢測系統的GJ-6型軌道檢查車，這在新疆鐵路新線動態驗收中尚屬首次。在運行中，該車能即時把線路的幾何尺寸檢測資訊回饋至軌檢系統進行收集分析，便於後期整改完善。

塔克拉瑪干沙漠是世界第二大流動性沙漠，被稱為「死亡之海」。和若鐵路位於該沙漠南緣，從南疆鐵路和田站引出，途經和田、洛浦、策勒等地，與現有格庫鐵路、喀和鐵路、南疆鐵路共同構成形成環繞塔克拉瑪幹沙漠的鐵路閉環，是新疆繼2020年北疆鐵路環線形成之後的又一鐵路環線。