桃園療養院16日受贈1組改良版光照設備，安裝工期預計1個月。（陳夢茹攝）

失眠、 憂鬱可透過「光照治療」改善，衛生福利部桃園療養院長期耕耘精神疾病照護領域，近年規畫一系列為輕症精神疾病的治療服務，

桃園療養院一般精神科主任詹佳祥表示，疫情爆發後有失眠、焦慮等身心症狀的患者增加約25％，院方除了會給予藥物及心理治療外，還有提供光照治療。光照治療對於一般型憂鬱症、失眠、日夜節律的調整及失智症等混亂行為，經實證的確有一定的療效。

詹佳祥舉例分享，北歐國家日照時間短，民眾在冬季時容易出現季節性憂鬱症，都會利用光照治療來改善症狀。傳統光照治療燈多為白色，容易有刺眼、不適的狀況，且過去會希望患者能盡量靠燈光近一點，但長時間坐在燈光下做光照治療，很多患者直呼乏味。

為此對光照治療長期研究的國立陽明交通大學社區健康照護研究所教授劉影梅，將傳統的光照設備進行色溫、波長改良，燈泡也換成OLED，並微調光照角度等，讓患者不用面為刺眼的燈光，提升光照設備的舒適度。

劉影梅16日偕同國際扶輪3481地區2020-2021年總監賴志明、秘書長及執行長，將價值高達150萬元的光照設備捐贈給桃療，光照設備安裝工程預計1個月。

詹佳祥提及，光照治療療程通常需要每天1小時，約持續2至4周便能有成效，另外有感於患者每天要往返醫院相當辛苦，院方除了門診外也規畫在病房建置光照治療室，讓失智、失眠等患者可以在自然活動的環境下，接受完整的光照治療以獲得症狀改善，盼藉由新穎治療方式提升患者的生活品質與幸福感。