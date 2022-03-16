米迪幼兒園群聚案連10日「嘉玲」後，16日增2國高中生，因居隔期滿確診，分別是富林國小確診生的同住表姊和哥哥，米迪案累積達36人染疫，另有1位79歲婦人因就醫採檢確診，她曾和中壢聯邦銀行確診行員接觸，當時即採檢陰性，目前Ct值高達39且N抗體陽性，研判是舊案，今也無確診足跡。

中央流行疫情指揮中心16日公布桃園新增3例本土個案（案21605、21604、21626），Ct值介於25.22至39，另有8例境外移入個案，其中3例為航班落地採檢陽性、5例為檢疫期間採檢陽性確診。

衛生局長王文彥表示，79歲女性（案21605），平時有服用多種慢性病藥物，因就醫需要，進行PCR採檢陽性確診，Ct值39，N抗體陽性，已匡列的接觸者包括孫女、女兒採檢皆為陰性，研判為舊案的可能性很高，社區風險較低。

王文彥說，另2位本土個案為5日確診的富林國小確診學生案20911的同住18歲表姊（案21604）和國中生哥哥（案21626），居隔期滿前採檢，由陰轉陽確診，目前皆隔離治療中，近期無社區相關足跡，該家庭當時已有姐弟確診，如今再添2學生，米迪幼兒園群聚案連同外縣市已累積36人染疫。

新聞處長詹賀舜表示，今日無桃園個案公共場所足跡，桃園社區採檢站今日共採檢60人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢11萬8669人，其中陰性11萬8418人、陽性191人，檢驗中60人，市府會持續進行社區健康監測，並開設中壢區中正公園及桃園區中路公園2處採檢站。