美國空軍F-22「猛禽」（Raptor）戰機2月部署到阿拉伯聯合大公國

美國2月從維吉尼亞州朗里-尤斯提斯聯合空軍基地（Joint Base Langley-Eustis）調派了第1戰鬥機聯隊的12架F-22「猛禽」（Raptor）戰機，部署到阿拉伯聯合大公國，以協助抵抗葉門什葉派「青年運動」（Houthi）叛軍恐怖攻擊。

然而，據《航空家》（The Aviationist）網報導，最近五角大廈「國防視覺資訊發布服務單位」（DVIDS）網上發布的照片顯示，F-22才到中東1個月，就受到風沙的洗禮。而其中1架「猛禽」銀色的機身上半部，幾乎布滿了沙塵，連肉眼都可以明顯看出來。

儘管光憑照片，無法評斷這些沙塵是否會侵蝕F-22的塗層，但可以確定的是，這些微粒對這款隱形戰機嬌貴的蒙皮不太好。飛F-22戰機極為昂貴，1小時得花費約6萬美元（約172萬台幣），而其中花費最大的，就是維護那寶貝的隱形蒙皮。