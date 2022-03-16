1名女網友在《Dcard》崩潰發文，表示自己在男友出車禍時，第一時間趕到醫院照顧他，卻發現男友的女同事打電話關心，她越想越不對，便偷看男友手機，通話紀錄卻全遭到刪除，手機紀錄也全是摩鐵，女網友忍住崩潰的心情照顧男友一天一夜後，聯絡好男方的親屬，握著男友的手說：「你現在需要的人已經不是我了，去叫你需要的人來照顧你吧」，網友們大讚是個好女孩。

1名女網友在社群網站《Dcard》發文寫下，那天早上，一如既往的男友先出門上班，突然收到男友傳訊息來說：「我剛剛摔車了」，原PO二話不說，直接換衣服衝進急診室，醫生表示，男友的手需要住院開刀，在等待手術時，突然有個沒看過的女生打電話來，男友不顧手骨折堅持要自己接電話，原PO一開始以為是同事關心，所以也沒多想。

事後原PO越想越不對，因為兩人交友圈很小，所以彼此的朋友都認識，便拿起男友手機，發現竟然沒有剛才的通話紀錄，去公司群組查才驚覺，男友多次說公司請半天假，假日說加班，七夕說再多加半小時的班晚都是騙局，點開歷史紀錄搜尋全是摩鐵，令原PO直接在手術室門口崩潰大哭。

手術結束後，原PO見男友麻藥退了，被推了出來神情非常痛苦，便忍住要分手的心情，照顧男友一天一夜後，謊稱「我回去幫你帶一些換洗衣物順便幫你買早餐喔！」但其實是悄悄地回租屋處，整理行李，離開他。

女網友還畫了美美的妝，買了男友想吃的早餐、幫他多準備一瓶水、麵包，及一些日常用品，聯絡好他媽媽後，將出入醫院的照顧卡交到男友手上心死的說：「你現在需要的人已經不是我了，去叫你需要的人來照顧你吧」。

不少網友看到貼文後紛紛大讚：「恭喜脫離渣男」、「妳是個很好的女孩，還幫他把事情都辦妥才離開。換作是我可能直接人間蒸發」、「妳很勇敢也很瀟灑，欣賞妳的做法，妳一定能遇到屬於自己的幸福」、「你很好心欸，是我走了就不會回去也不會幫他聯絡」、「辛苦了，揮別錯的人 對的人才能進來」。