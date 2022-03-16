許多人在人生的道路上跌跌撞撞，想要成功或是賺大錢總是要非常努力，運氣不好甚至連努力也沒用，不過《搜狐網》運勢專欄點名，生肖羊、豬、雞的人，到了明天運氣馬上轉好，不管做什麼都會順利，還有望變富翁。

生肖羊

生肖羊的人五行屬土，明起日支五行火旺，格局將形成火生土的「生財局」，特別是79、91年出生的屬羊人，明天開始運氣轉好，個人財富會蓬勃發展，事業會穩定上升，建議可以趁現在擴展人脈，他們會成為你的貴人，在不久的將來不僅可以變富有，還可以擁有好名聲。

生肖豬

生肖豬的人富有活力，自主性強，不喜歡被人指使。明天之後運勢將扶搖直上，有望成為大富翁。如果抓住了機緣，三星拱照整體發展很好。不過屬豬的人在接下來的4天裡，1凶星「災煞」入疾厄宮，健康運下滑，要注意不要感冒。

生肖雞

生肖雞的人性格活潑，對心愛的人很大方，明(17日)起田宅宮正好被「祿存」、「文昌」的吉星照亮，幸運即將降臨，如果把握了這個幸運，有機會變得超有錢。另一方面，屬雞的人在接下來的7天裡，疾厄宮遇到了名為「貫索」的凶星，在健康的運勢方面不太好，身體容易生病，要注意多休息和運動。