相信各位果迷，這陣子因為疫情關係，生活總要口罩隨身攜帶，難免都會遇到無法解開Face ID窘境；偏偏這時又急需要用手機，就只能無奈使用手動輸入密碼或脫下口罩來通關，讓人懷念起以前指紋辨識的便利好用。不過這次果迷們可以趕快手刀更新Ios15.4了，除了許多軟體功能更新外，更針對戴口罩臉部解鎖提出新功能，讓大家躍躍欲試；但卻有人型號對了也順利安裝，還是無法戴口罩解鎖成為邊緣人。

這個超簡單「戴口罩解鎖」功能，其實只要簡單三步驟，就能完成設定。首先建議於網路環境速度優良地方，完成Ios15.4更新並重新開機後，先點選手機內的「設定」，再選擇「Face ID與密碼」，接著進入「口罩Face ID」，開始掃描臉部進行設定，掃描過程中不必戴口罩，還可以新增「戴眼鏡的容貌」等功能，來讓系統更為全方面紀錄，讓手機主能在各使用情境下更為便利。

只要簡單設定就能完成本次戴口罩解鎖功能 (圖／資料照片)

只要簡單設定就能完成本次戴口罩解鎖功能 (圖／資料照片)

但唯一遺憾可能要讓果迷失望的就是，本次「戴口罩解鎖功能」並不是完全支援所有型號的iPhone，目前僅開放給iPhone 12以上的機種，且要注意不可在掃描時戴太陽眼鏡，或是深色眼鏡。這消息出來讓許多iPhone11或11 Pro 使用者紛紛大表不平，且iPad部分也一樣沒有開放支援；雖然沒有全面型號支援到，但已經於各大社群論壇掀起討論，甚至有災情傳出成為邊緣人。

有網友反應到：「手持角度太低，錯誤姿勢是手機靠近肚子上然後低頭」，表示「這個角度原本不戴口罩是可以解鎖的，因為加上下半臉部資訊足夠，但是戴上口罩後FaceID抓不到足夠的上半臉部資訊，才會導致一直解鎖失敗」。可能大家勢必要花些時間適應這個「解鎖角度」。