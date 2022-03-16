作家吳淡如經常在臉書上分享小學女兒的作業，昨日她又分享另一道題目，為一家珠寶店遭竊，甲乙丙丁4名嫌疑人被拘審，但4人的說詞都不一樣，當中只有一個人說真話，問作案人是誰，吳淡如和女兒一致認為，嫌疑人是甲乙丙丁以外的人，答案讓老師也愣了，直呼「這是我目前沒有思考到的部分」。

吳淡如昨（15）日於個人臉書分享女兒的作業，題目為一家珠寶店遭竊，甲乙丙丁4人涉嫌被拘審，四名嫌疑人被審問的說詞都不一樣，甲指控丁是作案人、乙說作案人是自己、丙連忙否認稱作案人不是自己，丁則是說作案人是我們四人其中之一，已知四人中只有一個人說真話，「請問是誰作案人？」

吳淡如分享小學女兒的作業，又再度讓網友想破頭。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

圖文曝光，吸引網友燒腦解題，多數人都認為作案人是丙，「四個人之間只有丁說真話，其他人說的都是謊話，所以丙是作案人」、「只有丙是兇手才符合題目」、「刪去法，丙」、「說真話是丁，作案是丙」、「假設丁說實話，答案是丙」。

吳淡如則是在留言處表示，正確答案的確為丙，不過她和女兒一致認為作案人有可能是甲乙丙丁之外的人，事後班導師看到她的答案也忍不住驚訝，「這是我目前沒有思考到的部分，我再思考一下」。