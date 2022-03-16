24年前年僅17歲的林姓少女，遭人毒打絞死焚屍，直到前年才偵破，去年台灣高等法院將行凶的潘子鑑、陳諭詩輕判14年6月徒刑，上訴後，經承審法官提案，最高法院刑事大法庭審理後裁定「有追訴權」。

大法庭裁定，2006年7月1日修正前刑事訴訟法規定，就算犯人不明，檢察官調查所進行的偵查程序，仍是對犯嫌行使追訴權；也就是殺人的被告不能主張時效完成，仍須受刑罰追訴；最高法院分別承審潘子鑑及陳諭詩殺人案，及犯案時未成年的陳姓少女部分，將依據大法庭裁定結果，就個案做成裁判。

現年43歲的潘子鑑、44歲陳諭詩，及42歲吳男、39歲陳女曾合資在桃園經營檳榔攤，1998年潘男等4人因細故共同毆打並拘禁當時只有17歲的林姓少女，隔天用毛巾勒斃她，將屍體焚燒棄置。22年後，檢警才因祕密檢舉破案。

刑責部分，去年高院考量潘子鑑、陳諭詩殺人時太年輕，思慮欠周，輕判14年6月徒刑，同案陳姓女共犯，因犯案時未成年由少年法庭審理，潛逃國外的吳昶弘則通緝中。

民事求償部分，桃園地方法院一審認定潘子鑑等4人殺害少女，造成林父痛失愛女，天人永隔，精神極大痛苦，須負連帶賠償責任，但因潘、陳主張已超過10年求償時效，抗辯應免賠，法官只判決陳諭詩及逃亡中的吳昶弘各賠177萬7873元。

陳女不服提上訴，高院二審認定她在1998年殺人，但林父去年才提求償訴訟，超過《民法》所定10年的最長時效期間，請求權時效已完成，改判陳女免賠。