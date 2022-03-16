台股上市櫃公司年報將在3月底出爐，接下來4、5月進入股東會高峰，各公司將拍板股利政策，市場看好，2021年台股獲利大成長，今年派發的總股息上看新台幣2兆元至2.5兆元，其中龍頭股扮演獲利成長引擎，也是台股的配息「大戶」，例如台積電去年配息2,593億元、今年有望再成長，投資人投資台股時，可特別留意瞄準龍頭股及高股息題材的台股基金。

新冠疫情蔓延全球，居家辦公、遠距互動已成為生活常態，台灣科技業受惠因而成為疫情下逆勢成長標竿，2021年前三季，台股上市櫃公司總獲利突破3兆元，創新高，市場預估全年有望挑戰4兆元。

亮眼的獲利料將推升台股總配發股息提升，值得注意近年台股龍頭企業對整體獲利的貢獻度增加，成為獲利成長主引擎，龍頭企業配發的股息也占股息大宗，甚至相較於全體台股企業有更高的股息成長性。

據證交所統計，2010年台灣50指數成分股配發的現金股息約4,990億元，2020年來到8,991億元，成長幅度逾80％，同期台股上市櫃公司的現金股息從9,604億元，成長到1.56兆元，成長幅度62％。

再觀察國內最大台股主動基金-元大台灣高股息優質龍頭基金截至二月底主要持股，第一大的權王台積電，2021年稅後淨利年增15.2％，優異的獲利成長能力同步帶動穩健配息能力；第二大的聯發科2021年EPS創歷史新高，並擬調整股利政策，將現金股利配發率從往年的60％至70％，提升為80％至85％，並於接下來的四個配息年度加發16元特別現金股利，展現台股龍頭企業強勁現金流回饋股東的能力。

元大台灣高股息優質龍頭基金聚焦龍頭股成長及配息題材，今年1月該基金進行月配息及年終加碼配息，合計年化配息率達18％，創台股基金的配息紀錄。龍頭基金甫於3月完成配息的月配息，配息水準也有3.5％，近期配息率皆優於台股約3％的股息率。