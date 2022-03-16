航運、鋼鐵族群去年獲利佳，今年有機會挑戰配息高成長，中鋼率先宣布擬配息3.1元，換算現金股息殖利率超過8％。航運股也將陸續公布財報與股利政策，若以前一年股息配發率計算，市場看好海運股的每股配息。在航運和鋼鐵股有為數不少持股的元大高股息ETF（0056），有機會在相關成分股祭出高股利政策下大豐收。

據0056的基金公開說明書，其選股邏輯是從台股上市市值前150檔股票中，選取未來1年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股。所以，值去年進行成分股調整之際，在預估鋼鐵、航運今年高股利可期下，將長榮、中鋼、中鴻納入0056成分股，讓投資人有機會趁早享受到成份股股利宣告後的除息前行情。

實際上，0056主要持有的低本益比、高殖利率電子股，如聯強、聯詠、華碩、光寶科、友達和群創等，今年股利政策也很有看頭。以友達為例，據先前公司釋出股息配發率將落在4~7成間換算，搭配去年每股盈餘6.44元，和最新約20元初頭的股價，配息率水準有望極為可觀。隨著市場高度期待成分股的配息政策，0056近來淨值表現相對台灣加權股價指數明顯抗震。

此外，觀察同屬元大高股息家族的元大台灣高息低波（00713），今年以來不畏聯準會升息和俄烏衝突等利空，淨值表現依然逆勢守住紅盤，近期淨值走勢更略勝老大哥0056一籌。元大台灣高息低波ETF研究團隊表示，00713現階段在持股布局上，偏向以內需消費產業為主，例如在金融股的持股比重約3成，以及像台灣大、卜蜂、中保科等老牌存股型標的的股價都相當穩健，再加上配置的電子股，像是仁寶、群光、光寶科和崇越等，都是屬於低本益比和高殖利率的類型，較不受聯準會升息利空，以及俄烏危機下可能衝擊外部需求的影響。

元大投信指出，00713具備多元產業配置、大中小型股平衡布局和採取價值投資等3大特色，使得自成立以來的績效，一直是高股息ETF的前段班。而且，在00713的選股邏輯裡，是以個股與個股間有低連動特性來挑選，讓成分股不容易齊漲齊跌，達到低波動度的訴求，而非單純將低波動度股票納入成分股，所以不容易讓相對較低的波動度壓抑到基金績效，這是00713最大與其他以低波動度為訴求的ETF產品不同之處。

在投資策略方面，元大投信建議，參與高股息ETF除息行情的時點，不見得一定要等到第4季配息之際，由於市場通常會提前反應股利行情，於3月或4月起及早布局，反而可以掌握更好的擴大投資收益機會。而且，投資人也要評估高股息ETF的成分股基本面展望，除了「高息」也要「成長」，才有機會在領到股息之後，ETF有填息表現，避免賺了股息卻賠了價差。