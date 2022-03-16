模範夫妻檔吳奇隆和劉詩詩上個月無端遭陸網影射婚姻亮紅燈，稱兩人已在進行離婚程序，讓吳奇隆、劉詩詩不堪其擾，雙方以「我們一直都很好」，共同發聲徹底闢謠，未料，劉詩詩上周過35歲生日時，被眼尖網友發現沒戴婚戒，也讓「隆詩」夫妻關係引發各界關注，不過小倆口都懶理外界傳聞，劉詩詩稍早曬出工作側拍照，吳奇隆則發聲呼籲防疫。

劉詩詩上周過35歲生日時，被眼尖網友發現沒戴婚戒，讓「隆詩」夫妻的感情現況再引發討論，而劉詩詩則依行程照常工作，劉詩詩工作室今（16日）就曬出劉詩詩工作側拍照，只見劉詩詩一下頂著氣質馬尾、一下放下長髮，敬業的拍照並介紹產品，毫無女神包袱的劉詩詩在片場還蹲地大笑，作風相當親民。

工作室就曬出劉詩詩工作側拍照。（圖／取材自詩詩的小板報微博）

而吳奇隆今早則在微博曬出對抗新冠肺炎的圖片，並寫下：「守望相助，同心抗疫，共克時艱」，呼籲網友認真防疫。劉詩詩和吳奇隆都懶理外界紛擾，各自在工作領域努力。

其實，就在吳奇隆和劉詩詩傳出婚變的前一天，兩人就被直擊一起現身咖啡聽，當時劉詩詩起身要穿外套時，吳奇隆還幫她注意四周狀況，夫妻互動相當甜蜜，藉此證實吳奇隆和劉詩詩就如聲明所說：「我們一直都很好」，也讓婚變傳聞不攻自破。