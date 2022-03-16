混血辣模Akemi（香月明美）昔日和蔡依林前男友錦榮有過一段情，在2019年分手後也漸漸淡出螢光幕前，2021年9月驚喜宣布懷孕消息，今年2月23日曬出挺孕肚和外籍老公甜蜜婚紗照，獲得各界祝福；今（16）日Akemi在IG曬出一段集結12張孕照的影片，最後一張抱娃照正是公開自己已平安生子，粉絲熱情給祝福外，更發現Akemi身材驚人變化。

Akemi今日下午在IG分享最新近況，她將12張懷孕期間的照片製作成一部小短片，清楚記錄從確定懷孕後，收到藍色氣球，到最後分娩完的歷程；最後一張照片Akemi抱著一個寶寶，間接透露自己已經平安生下兒子，寶寶身上也圍著藍色布巾。

Akemi平安生下兒子，好身材也意外引起討論。(圖/ 摘自Akemi香月明美IG)

多了母親身分的Akemi，抱著兒子的模樣散發濃濃母愛，許多粉絲都熱情獻上祝福，「恭喜恭喜，變成辣媽了」、「這個笑容好暖」、「祝寶寶健康長大」；而不少網友注意到，Akemi懷孕期間身材變化太扯，除了肚子隆起外，四肢和臉蛋幾乎都沒太大改變，和懷孕前根本零差異，大讚「不愧是名模，身材絕了」。