NBC報導，拜登(Joe Biden)政府正在考慮向烏克蘭援助由美國製造的最新型無人機「彈簧刀」(Switchblade)，可以在數英里外精準攻擊敵人甚至是摧毀裝甲車輛、坦克，若拜登同意援助，將成為烏克蘭軍力的重大升級。

根據報導，拜登預計於週三討論是否在援助烏克蘭的計畫中新增彈簧刀無人機，此種無人機是美最新研發的滯空型械彈(loitering missiles)。

此無人機是由加州空境公司（AeroVironment）製造，並賣給美國國防部。無人機有兩個型號，分別是Switchblade 300以及600，300是用來精準打擊地面作戰人員，而600則是用來摧毀裝甲車輛或是坦克。

Switchblade® 300 官方演示影片

在去年12月，加州空境公司展示了300，但是美國政府禁止他們公開600。而英國也是唯一得到美國政府授權可以購買這批武器的國家，據情報指出，有人說美國有在阿富汗戰爭中使用過此無人機，但美國政府否認。

Switchblade® 600官方演示影片

無人機本身是「自動智能炸彈」，在上面可以裝備攝影鏡頭、導向系統和炸藥。它們透過編程自動打擊數英里外的目標，並且可以圍繞目標待命，直到時機成熟。該公司表示，600可以飛行40分鐘，飛行距離最長可達 50 英里(約80公里)。

Switchblade無人機是一次性武器，因此被稱為「神風無人機」，且成本不高；據估計，300 的成本低至6,000 美元。

無人機可以在幾分鐘內設定好並開始使用，Switchblade的飛行速度比烏克蘭一直用來對付俄羅斯的土耳其無人機 Bayraktar TB2無人機快得多，據推測，它們能夠貫穿俄羅斯部隊參差不齊的防空系統。

但目前能否交予烏克蘭還有幾個問題需要評估，包含美國還有多少的武器儲備以及製造的數量，以及若交予烏克蘭需要多少的時間培訓烏軍讓他們在戰場中使用。